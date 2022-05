Goodbye Yellow Brick Road: Disney+ annuncia un documentario su Elton John

Disney Original Documentary e Disney+ annunciano Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and The Years That Made His Legend. Il documentario ufficiale su Elton John verrà realizzato dal candidato all’Oscar R.J. Cutler e dal regista David Furnish, comprenderà filmati inediti dei concerti degli ultimi 50 anni, filmati attuali di lui e della sua famiglia e presenterà per la prima volta documenti originali e note scritte a mano dal grande artista.

Dopo una lunga serie di presentazioni ai festival e una distribuzione limitata nelle sale statunitensi, il film sarà disponibile in esclusiva su Disney+. Il film documentario, che affonda le sue radici nel “Farewell Yellow Brick Road Tour” di Elton John, racconterà gli ultimi mesi della sua carriera, culminando in quello che si preannuncia come uno dei più grandi addii nella storia del rock and roll, quando John si esibirà il prossimo novembre al Dodger Stadium, per il suo ultimo concerto nordamericano. Il film ripercorrerà anche gli straordinari primi cinque anni della carriera di John, quando, tra il 1970 e il 1975, pubblicò 10 album iconici, sette dei quali raggiunsero la prima posizione della classifica di Billboard, diventando un fenomeno globale.

Bob Chapek, CEO of The Walt Disney Company, dichiara: Non esistono superlativi per descrivere Elton John e il suo impatto sulla musica e sulla cultura: è semplicemente impareggiabile. Come una buona storia Disney, la musica di Elton ha un fascino universale e la capacità di connettersi con il pubblico a un livello profondamente personale. Fa parte della famiglia Disney dal 1994, quando ha contribuito a rendere Il Re Leone un classico immediato, e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lui a questo nuovo documentario. Ayo Davis, president of Disney Branded Television, afferma:

Lavorare con R.J. Cutler e David Furnish su quello che diventerà senza dubbio il film iconico su Elton John è un grande onore. La loro incredibile visione e l’accesso privilegiato ad aneddoti e filmati esclusivi e mai visti prima forniranno la visione più profonda e accattivante di uno degli artisti più amati e prolifici del mondo.

Con nuove interviste esclusive e frammenti di performance dal Madison Square Garden, da Londra e da altre location, il film sarà il ritratto più completo di uno degli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi, che ha ispirato diverse generazioni di pubblico e musicisti. Oltre a dirigere, R.J. Cutler produrrà il film con la sua società, la This Machine Filmworks, così come David Furnish, che produrrà con la Rocket Entertainment, fondata da lui e da Elton John stesso. Trevor Smith sarà anche produttore. I produttori esecutivi sono John Battsek, Jane Cha Cutler e Elise Pearlstein.

È un’emozione e un onore riuscire a trasmettere con David Furnish questa visione intima e unica su uno degli artisti più celebri del mondo. Come per molti altri, la musica di Elton John ha avuto un significato profondo per me per decenni, e questa opportunità è a dir poco un privilegio e un punto culminante della mia carriera.

ha dichiarato il regista e produttore R.J. Cutler.

Il regista e produttore David Furnish ha affermato invece:

Elton e io non potevamo pensare a un collaboratore migliore di R.J. Cutler per un film che rappresenta molto più della semplice carriera di Elton: è la sua vita. Dal Troubadour al Dodger Stadium, sapevamo che R.J. ci avrebbe aiutato a raccontare la storia di Elton e i suoi molti aspetti in un modo autentico ed evocativo. Siamo entusiasti di lavorare insieme.

R.J. Cutler è un premiato filmmaker che ha realizzato alcuni tra i più significativi documentari e serie televisive degli ultimi 25 anni. È il regista, produttore e sceneggiatore del documentario quattro volte nominato agli Emmy® e inserito nella shortlist per l’Oscar Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, sul fenomeno musicale Billie Eilish. I suoi documentari comprendono anche il candidato al Critics’ Choice Award Belushi, il candidato all’Oscar The War Room, il candidato agli Emmy A Perfect Candidate, il vincitore del Sundance Award The September Issue, il vincitore del Peabody Award e inserito nella shortlist per l’Oscar Listen To Me Marlon – Ascoltami Marlon, il vincitore del Grierson Award Thin e The World According to Dick Cheney.

Leggi anche: