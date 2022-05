Daredevil: una nuova serie arriverà su Disney+

Dopo la sortita di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e quella di Wilson “Kingpin” Fisk in Hawkeye sembra proprio che rivedremo eroi e villain di Hell’s Kitchen, in qualche modo: ad annunciarlo l’autorevole Variety, che cita una sua fonte anonima affermando che una nuova serie di Daredevil arriverà presto su Disney+.

Disney e Marvel non hanno ancora risposto all’indiscrezione, che vorrebbe Matt Corman e Chris Ord come sceneggiatori e produttori esecutivi dello show, che naturalmente vedrebbe il ritorno di Charlie Cox nel ruolo del supereroe e con ogni probabilità quello di Vincent D’Onofrio in quelli del villain, sebbene non sarebbe ancora chiaro se gli eventi si aggancerebbero direttamente a quelli delle serie precedenti realizzate da Netflix o sarebbero soft-rebootati.

E gli interrogativi, naturalmente, non si fermano qui: il resto dei Defenders, passato recentemente sul catalogo Disney+ con le serie già realizzate, avrà una nuova chance? E come verrà gestito il “power level” dei personaggi, piuttosto basso rispetto a quello degli altri personaggi del Marvel Cinematic Universe? Lo scopriremo solo tra diverso tempo, probabilmente.

