Battlefield 2042: Update 4.1, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Tramite un post sul sito ufficiale di Battlefield 2042, DICE ha annunciato che l’update 4.1 sarà disponibile dalle 10:00 italiane di oggi, giovedì 19 maggio e che la Stagione 1 di Battlefield 2042 prenderà ufficialmente il via a inizio giugno.

Di seguito le modifiche principali annunciate nella nota:

Update 4.1 for #Battlefield2042 goes live across all platforms tomorrow (19/5) at 08:00 UTC ✅

It's a zero-downtime update so you'll be good to jump in and play once you have it downloaded 🎮

Update Notes: https://t.co/t75GIOLdTS pic.twitter.com/95Dore6tEG

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) May 18, 2022