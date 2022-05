Windows 11: il menu di arresto sta per rinnovarsi

Come anticipato, Microsoft avrà modo di rinnovare anche il menu di arresto di Windows 11 grazie a un prossimo aggiornamento in arrivo per il sistema operativo.

Quando ha avuto modo di rilasciare Windows 11, Microsoft non ha di certo dimenticato quanto fatto con Windows 10, e anche i nuovi aggiornamenti hanno di volta in volta modo di fornire spesso dei semplici miglioramenti per quel che riguarda il comparto grafico del sistema.

Non si parla ovviamente solamente di update di questo tipo, ma il nuovo aggiornamento di cui hanno avuto modo di discutere le pagine TechRadar, non fa che cambiare il design del menu di chiusura del sistema operativo. Si tratta di una novità non ancora inserita per tutti gli utenti, che quando verrà finalmente rilasciato da parte del colosso di Redmond saprà di sicuro farsi notare.

Sono infatti moltissimi anni che i membri della piattaforma hanno modo di ammirare lo stesso menu di chiusura del sistema operativo. Non si parla quindi di chissà quale grossa rivoluzione, visto che al fine di arrestare riavviare o sospendere il sistema si avrà un menu solamente leggermente diverso.

Questo cambierà infatti principalmente grazie a dei bordi maggiormente tondeggianti, risultando perfetto al fine di somigliare maggiormente a quanto visto con il sistema operativo Windows 11, che ha spesso modo di portare l’azienda proprio in tal senso i propri programmi disponibili.