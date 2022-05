Steam Deck: ottimi risultati nei test di resistenza

JerryRigEverything ha messo mano con i suoi test su uno Steam Deck, ma per fortuna il tutto non è finito in tragedia per il dispositivo realizzato da Valve.

Il nostro canale YouTube JerryRigEverything ha da poco avuto modo di interagire in maniera particolarmente preoccupante con lo Steam Deck di Valve. Parliamo della nuova consolle che ha delle fattezze simili a Nintendo Switch, pur risultando in realtà completamente diversa e anzi presentandosi come un vero proprio computer da gaming, il quale permette di fruire di diverse potenzialità e si presenta in molteplici varianti offerte dall’azienda.

Ciò vale sia per quel che riguarda la presenza di schermi differenti, e sia per quel che concerne delle specifiche tecniche all’interno più o meno interessanti nel campo della memoria. Il canale YouTube ha già avuto modo di far parlare di sé per via di molteplici test effettuati con vari dispositivi, di quali risultano bene o male sempre identici con tentativi come quelli di graffiare lo schermo, spaccare i device in due pezzi e bruciare parte del display, che hanno modo in base al tipo di articolo con cui si sta interagendo di fornire dei risultati differenti.

In questo caso, come potete vedere nel video presente qui di seguito, lo Steam Deck ha avuto modo di presentare delle leggere problematiche nel momento in cui test sono stati effettuati, ma specialmente per quel che riguarda la piegatura della console in due pezzi abbiamo avuto modo di avere a che fare con dei risultati particolarmente buoni. Questa all’effettivo non ha mai smesso di funzionare, nonostante qualche graffio e degli effettivi potenziali problemi che si sono ovviamente presentati in seguito alle ispezioni disastrose di JerryRigEverything.

Ovviamente va considerato tratta di test a dir poco esagerati, ed è difficile che con i dispositivo ci si trovi davanti a situazioni come questa. L’obiettivo del canale è però quello di rendere note le potenzialità dei device di difendersi da eventuali problemi, che si tratti di cadute e graffi o di interazioni con il fuoco ovviamente più uniche che rara in ambienti normali.