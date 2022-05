She-Hulk: il trailer italiano della serie TV Marvel di Disney+

Dopo che è stato diffuso il trailer in lingua originale di She-Hulk, da poco Marvel Italy ha pubblicato anche il filmato in italiano. La serie TV che arriverà su Disney+ sarà distribuita sulla piattaforma streaming il 17 agosto.

Ecco il trailer italiano di She-Hulk.

La nuova serie comedy ha come protagonista Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters, un’avvocata specializzata in casi legali che vedono coinvolti i superumani.

Il produttore esecutivo Kevin Feige, presidente di Marvel Studios e chief creative officer di Marvel, ha dato il benvenuto a Tatiana Maslany alla presentazione degli Upfront 2022 di The Walt Disney Company, che si è tenuta ieri presso il Basketball City sul Pier 36 di New York. I due hanno condiviso i dettagli della serie in arrivo, compresa la data di lancio prevista per il 17 agosto, e hanno presentato il nuovo trailer al pubblico.

Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice, She-Hulk: Attorney at Law segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri. La serie, composta da nove episodi, riunisce dei veterani del MCU, tra cui Mark Ruffalo nei panni di Smart Hulk, Tim Roth in quelli di Emil Blonsky/Abominio e Benedict Wong nel ruolo di Wong. Il cast comprende anche Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth.