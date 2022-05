Netflix ha annunciato il licenziamento di 150 dipendenti e una ventina di collaboratori freelance

In seguito all'ultimo deludente trimestre, Netlix ha annunciato il licenziamento di 150 dipendenti e 26 collaboratori freelance. Il colosso è in difficoltà?

Netlix ha annunciato il licenziamento di 150 dipendenti e 26 collaboratori freelance. Il colosso ha confermato che la decisione è stata presa per ragioni esclusivamente finanziarie. Insomma, in risposta all’ultimo deludente trimestre.

La maggior parte dei lavoratori risiede negli Stati Uniti d’America, molti di loro lavoravamo per Tudum, un fansite creato pochi mesi fa con l’intento di fornire news, reportage, interviste e approfondimenti sull’universo di serie TV, film e documentari di Netflix.

Netflix è in grandi difficoltà: durante l’ultima trimestrale ha annunciato il più importante crollo di iscritti degli ultimi dieci anni. Il colosso dello streaming ha annunciato di aspettarsi di perdere altri 2 milioni di abbonati nel corso dei prossimi mesi.

È una stagione di grandi cambiamenti per Netflix, che dall’inizio dell’anno ha perso oltre il 60% del suo valore in borsa. La strategia di rilancio è ambiziosa e comporterà diversi cambiamenti: tanto per iniziare, Netflix vuole uccidere il fenomeno della condivisione degli account. In futuro bisognerà pagare un extra per condividere lo stesso account con più persone non appartenenti allo stesso nucleo famigliare.

Un’altra iniziativa per recuperare gli abbonati persi prevede il lancio di un nuovo abbonamento economico supportato dalle inserzioni pubblicitarie. E poi una nuova stagione di contenuti sperimentali e audaci: sembra che Netflix voglia puntare anche sui contenuti in diretta. Basterà?