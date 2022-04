Netflix: stop alla condivisione degli account, prossimamente anche in Italia

Netflix ha annunciato che la stretta alla condivisone degli account verrà presto applicata a livello globale. Per condividere l'abbonamento bisognerà pagare un extra

Netflix dà il via alla stretta contro la condivisione delle password. Per condividere l’account con persone diverse da quelle del proprio nucleo familiare, gli utenti presto dovranno pagare una tariffa extra.

La piattaforma aveva annunciato la novità il mese scorso, ma all’epoca si trattava di un test limitato ad alcuni paesi specifici. La nuova politica contro la condivisione indiscriminata delle password verrà presto applicata a livello globale, Italia inclusa. Una scelta necessaria, soprattutto dopo i rovinosi risultati finanziari del primo trimestre del 2022 annunciati ieri.

Netflix ha perso oltre 200.000 iscritti dallo scorso dicembre e l’azienda si aspetta di perderne altri 2 milioni nel corso dei prossimi mesi. L’azienda ora intende introdurre alcuni drastici cambiamenti per rimettersi in sesto. Oltre alla stretta alla condivisione delle password, Netflix sta anche valutando di creare un nuovo abbonamento più economico ma supportato dalle interruzioni pubblicitarie — utilizzando un modello simile a quello di Netflix.

Per condividere l’account con altre persone, presto gli abbonati dovranno pagare un extra di poco meno di 3 euro (2,71 euro al cambio attuale). Al momento la novità è in fase di testing in alcuni paesi specifici.

Pagando 3 euro, sarà possibile condividere l’abbonamento con un massimo di altre due persone. Ogni persona potrà accedere all’abbonamento utilizzando credenziali diverse, non sarà quindi più necessario avere email e password in comune.

Prima di applicare la novità a livello globale, Netflix intende condurre test approfonditi per almeno un anno. Salvo soprese, se ne riparlerà nel 2023.