iOS 16 potrebbe farsi attendere più del previsto

Sembra che Apple potrebbe avere in cantiere il debutto di iOS 16 più tardi rispetto al previsto, con l'update che entrerebbe solo a luglio in fase di beta pubblica.

Sembra che il nuovo aggiornamento di Apple della beta pubblica di iOS 16 potrebbe farsi attendere per più tempo del previsto, come di recente ha avuto modo di anticipare il noto un insider del settore Mark Gurman, il quale ha parlato di come l’aggiornamento potrebbe essere stato rinviato da parte della compagnia.

Abbiamo a che fare con un giornalista e insider di Bloomberg che avuto modo di anticipare nel corso del tempo moltissime novità per quel che riguarda il mondo del colosso di Cupertino, ma si tratta comunque di anticipazioni che conviene prendere con le pinze fino a che non saremo davanti a notizie ufficiali.

In questo caso si parla nello specifico di un debutto che dovrebbe avvenire nel corso del mese di luglio, di conseguenza non fra molto tempo, ma c’è comunque da dire che il tutto sembrerebbe pronto giungere in concomitanza con la terza beta per sviluppatori, quando in realtà la prima pubblica si presenta generalmente assieme alla seconda beta per sviluppatori.

Il rinvio con cui abbiamo a che fare sarebbe quindi pronto a far slittare la data di qualche tempo, anche se per fortuna non si tratta comunque di un periodo alquanto lontano, e sembra infatti che il nuovo aggiornamento per il sistema operativo di dispositivi del colosso di Cupertino sia finalmente vicino ad arrivare.

Gurman stesso ho avuto modo di recente di commentare le potenzialità che quest’ultimo dovrebbe portare in ballo, considerando che come approfondire in questo articolo abbiamo a che fare con un potenziale aggiornamento che dovrebbe davvero avere modo di offrire molteplici cambiamenti. Non resta quindi che aspettare delle novità ufficiali da parte di Apple, la quale dovrebbe a breve approfondire la data di rilascio della prima beta pubblica, sperando non serva aspettare ancora molto.