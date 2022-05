iOS 16 sarà una rivoluzione! Secondo Gurman l’interfaccia cambierà in modo radicale

Secondo alcuni insider, iOS 16 introdurrà diversi cambiamenti significativi. Non un aggiornamento sottotono, dunque, ma una vera e propria rivoluzione che andrà a stravolgere l’esperienza d’uso degli utenti Apple. I principali cambiamenti riguarderebbero l’interfaccia grafica.

Lo sostiene Mark Gurman, storica firma di Bloomberg ed esperto dei dietro le quinte dell’azienda di Cupertino. “Mi aspetto che iOS 16 introduca nuovi modi per interagire con l’ecosistema di prodotti Apple”. ha scritto nella sua newsletter Power On. Il giornalista si aspetta anche almeno un paio di app ufficiali inedite e forse nuove funzionalità per il tracking della salute.

È questione di davvero poche settimane. L’appuntamento è per il 6 giugno, quando inizierà la Apple WWDC 2022, conferenza dedicata ai developer. Storicamente l’azienda ha sempre utilizzato questo appuntamento per presentare le ultime versioni dei suoi sistemi operativi. Quindi tra tre settimane vedremo le principali novità in arrivo di iOS, iPadOS, watchOS e via dicendo.

Altri rumor parlano dell’arrivo su iOS di InfoShack, “mega widget” super personalizzabile dall’utente; inoltre dovrebbero arrivare anche nuove funzioni per la modalità Full Immersion, progettata per ridurre le distrazioni al minimo.

Sebbene Apple durante la WWDC 2022 ponga l’accento sul software e i servizi, in passato l’azienda ha utilizzato l’evento anche per mostrare alcuni suoi nuovi prodotti. Non succede da un paio di anni, ma chissà.