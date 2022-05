Google Pay consiglierà quale carta di credito utilizzare per gli acquisti

Come confermato da parte di Google, la piattaforma Pay aiuterà gli utenti a capire quale carta di credito usare per ogni acquisto quando usano la piattaforma.

Con moltissime aziende che hanno avuto nel corso degli anni avuto modo di rilasciare diverse carte di credito, capita spesso di chiedersi qual è il dispositivo da utilizzare per effettuare determinati pagamenti, con ricompense punti e cash back che possono risultare più o meno convenienti.

Si tratta di situazioni da valutare singolarmente, e anche Google considera questa questione, e infatti sembra che la piattaforma di Google Pay avrà modo di evolversi al fine di permettere agli utenti di scegliere con maggiore facilità, grazie ai vari consigli forniti da parte della compagnia con un sistema automatico.

L’obiettivo è quello di consigliare la miglior carta di credito da utilizzare per determinati pagamenti. Il tutto è stato approfondito nel corso dell’ultimo evento della compagnia, durante Il quale c’è stato modo di parlare della questione in maniera approfondita, il che sottolinea come Google stia continuando a considerare il suo servizio come particolarmente importante per quel che riguarda i propri affari.

Il piano è infatti quello di evolvere Google Pay al fine di curarlo ulteriormente e far giungere nuove funzionalità nel corso del tempo, per far sì che gli utenti abbiano modo di preferirlo rispetto ad altre opportunità attualmente presenti sul mercato.