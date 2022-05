Tom Brady protagonista di una serie Netflix

Il leggendario quarterback Tom Brady, dopo essere stato messo al centro della serie disponibile su Disney+ intitolata Man in the Arena, ha siglato un accordo con Netflix che lo metterà al centro di un progetto intitolato GROAT, acronimo di Greatest Roasts of All Time (letteralmente “i più grandi arrosti di tutti i Tempi”), che gioca con la parole Goat, un modo per indicare gli atleti “migliori di sempre”.

In questa serie comedy speciale Tom Brady verrà seguito durante la sua nuova stagione in NFL con la maglia dei Tampa Bay. Lo stesso Tom Brady sarà anche produttore esecutivo di GROAT. Il vice-presidente della sezione comedy di Netflix, Robbie Praw, ha detto: