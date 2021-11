Man in the Arena: il trailer sulla docuserie dedicata a Tom Brady

Tom Brady è considerato un’icona del Football americano e della NFL, il quarterback che gioca e vince ancora ai massimi livelli nonostante abbia passato i 40 anni è protagonista di una docuserie, intitolata The Man in the Arena, di cui è stato da poco diffuso il trailer.

Ecco il trailer della docuserie dedicata a Tom Brady.

Man in the Arena debutterà il 16 novembre su Espn+, diretto da Gotham Chopra. Ogni episodio della docuserie si concentrerà su una finale del Super Bowl, iniziando con il Super Bowl XXXVI, in cui Brady giocò per i New England Patriots dopo l’infortunio occorso a Drew Bledsoe.

A coprodurre la serie ci sono ESPN, Religion of Sports, 199 Productions, ed NFL Films. Secondo lo stesso Tom Brady Man in the Arena:

è un qualcosa di più di una serie che descrive i migliori momenti di una carriera, si tratta di un percorso all’interno degli ultimi 22 anni della mia vita, che racconta me e le persone che sono passato attraverso questo grande viaggio sportivo.

Tra i personaggi che verranno intervistati possiamo menzionare Julie Brady, Maureen Brady, Nancy Brady, Tedy Bruschi, Gisele Bündchen, Bledsoe, Julian Edelman, Alex Guerrero, Rob Gronkowski, Rodney Harrison, Peyton Manning, Willie McGinest, Lawyer Milloy, Randy Moss, Bill O’Brien, Richard Sherman, Michael Strahan, Mike Vrabel, Wes Welker e Vince Wilfork.