The other side: poster e foto dell’horror in arrivo nei cinema il 9 giugno

Arriverà in sala dal 9 giugno, con BiM Distribuzione, The other side, horror svedese di cui vi mostriamo le prime immagini ufficiali.

Il 9 giugno arriva nei cinema italiani un recente campione d’incassi del cinema horror svedese, The other side: dalla pellicola di Tord Danielsson e Oskar Mellander con protagonisti Dilan Gwyn e Linus Wahlgren vi mostriamo oggi il poster e le foto ufficiali.

Questa la sinossi ufficiale:

Shirin si è appena trasferita in una villa bifamiliare con il compagno Fredrik e il piccolo Lucas, figlio di Fredrik. Tutto sembra perfetto per iniziare una nuova vita insieme, ma ogni casa nasconde un segreto, che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente. E così, quando Fredrik parte per lavoro lasciando a casa suo figlio con la sua nuova mamma, accade qualcosa: strani rumori sembrano provenire dalla parte disabitata della villa. Chi si nasconde? Cosa c’è lì? E perché Lucas dice di aver trovato un amico nell’altra parte della casa?

Leggi anche: