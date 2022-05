Silent Hill 2: Bloober Team preferisce non commentare i rumor sul possibile remake

Silent Hill 2 remake esiste davvero ed è in sviluppo presso Bloober Taem? Il CEO preferisce non commentare le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Continuano a susseguirsi le voci riguardo l’esistenza di un remake di Silent Hill 2 in sviluppo presso Bloober Team. Il Ceo della software house polacca, Piotr Babieno, preferisce però non commentare le indiscrezioni degli ultimi giorni, sottolineando ai microfoni di IGN.com che bisognerà attendere una presentazione ufficiale per avere una risposta sui prossimi progetti del team.

Non possiamo commentare nulla di ciò che stiamo sviluppando perché ovviamente apprezziamo e teniamo molto al rapporto che abbiamo instaurato con i nostri partner. Quindi non possiamo dire nulla. Faremo un annuncio sui nostri progetti futuri il prima possibile. Allora ne saprete molto di più… in via ufficiale!”.

Sempre da Babieno apprendiamo che al momento la software house è al lavoro su tre progetti distinti: il primo in sviluppo sotto l’egida di Konami, il secondo con Private Division che darà inizio a una nuova IP ed un terzo che si trova attualmente in fase di pre-produzione.

Il CEO di Bloober Team aggiunge poi un dettaglio interessante, sottolineando che “Anche per quanto riguarda il progetto di cui non possiamo parlare, si tratterà comunque di un gioco Bloober Team“. Un’affermazione alquanto ambigua che potrebbe effettivamente riguardare il nuovo remake di Silent Hill 2, che magari potrebbe vantare la presenza di alcuni elementi totalmente in linea con l’approccio e la visione del team.