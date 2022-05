Silent Hill 2, remake in arrivo in esclusiva temporale su PS5?

Silent Hill 2 potrebbe tornare con un nuovo rifacimento. Secondo Jeff Grubb sono diverse le fonti che affermano che Bloober Team stia attualmente lavorando ad un remake di uno dei capitoli più amati della serie.

Del resto, come sappiamo, gli autori di The Medium hanno stretto un accordo con Sony che è emerso nei giorni scorsi dai più recenti documenti finanziari della compagnia polacca. E dietro questa partnership potrebbe celarsi nientedimeno che il remake di Silent Hill 2. Sul suo profilo twitter, Jeff Grubb ha condiviso le informazioni rilasciate dall’insider NateTheHate in cui viene specificato che il remake di Silent Hill 2 sarà rilasciato in esclusiva temporale su PS5 e che includerà tra le altre cose enigmi ridisegnati e nuovi finali.

Ma non solo: l’informazione più interessante è da ricercarsi nella possibile presenza di più progetti in sviluppo legati al franchise. Ed uno di questi potrebbe essere proprio il nuovo capitolo di Silent Hill, che potrebbe essere attualmente in sviluppo presso gli studi di Kojima Productions.

L’insider aggiunge poi di non avere conferme riguardo alle informazioni riportate ma di averle sentite da più fonti. Jeff Grubb commenta la notizia dicendo che “pare che i pezzi del puzzle si stiano finalmente allineando.” E che per quanto gli riguarda, il più importante indicatore è che Konami stava preparando un grosso reveal per l’ultimo E3, prima che venisse cancellato.