Power Rangers: lo special dei 30 anni avrà i protagonisti della serie originale (rumor)

Secondo il report di The Illuminerdi sembra che per lo special di celebrazione dei 30 anni dei Power Rangers ritornerà il cast originale della serie TV.

I Power Rangers si apprestano a celebrare i 30 anni dal lancio della serie TV, e per questo motivo il cast della serie originale dovrebbe essere riassemblato per l’occasione. A parlarne è stato il sito The Illuminerdi, che ha riportato la notizia. Se così fosse si tratterebbe del primo vero e proprio ritrovo del cast originale dal 1994. Di certo c’è che la presenza di David Yots, che nella serie ha vestito i panni del Power Rangers blu, dovrebbe essere assicurata.

Sempre secondo The Illuminerdi lo special sui Power Rangers avrà una durata di circa 44 minuti, e si prospetterebbe essere come il gran finale della serie originale. Gli interpreti principali del telefilm sui Power Rangers sono: Jason David Frank, Steve Cardenas, David Yost, Johnny Yong Bosch, Adam Park, Amy Jo Johnson e Karan Ashley. La serie originale è stata lanciata nel 1993 ed in Italia è stata trasmessa dalle reti Mediaset.

Ricordiamo anche che la piattaforma streaming Netflix sta lavorando ad un reboot del franchise, dopo che già nel 2017 è stato distribuito un lungometraggio con Bryan Cranston. La serie originale dei Power Rangers si può trovare disponibile su Netflix.