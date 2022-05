OnePlus Ace: arriva la Racing Edition, ma non ancora per l’Italia

La Racing Edition dei nuovi OnePlus Ace è stata annunciata, ma per il momento il nuovo dispositivo resta ancorato al mercato della Cina.

Come da poco confermato, il OnePlus Ace Racing Edition è realtà, il dispositivo sfrutterà uno schermo LCD con 120 Hz di refresh Rate, leggermente più piccolo e grande infatti solamente 6,59 pollici, meno rispetto alla versione base da 6,7.

Il design risulta alquanto differente sin da subito, con anzi delle similitudini che portano il nuovo device a ricordare maggiormente i nuovi OnePlus 10 Pro. Per quel che riguarda le fotocamere, troviamo un setup formato da una 64 MP grandangolare, con una 8 MP grandangolare e una 2 MP macro a completare il tutto, mentre il sensore per le impronte digitali viene spostato al lato.

Il gioiellino in questione offrirà un SoC MediaTek Dimensity 81000 Max con fino a 12 GB di RAM, e 256 GB di spazio di archiviazione interno al massimo. Non manca una batteria da 5.000mAh, più grande di quella delgi Ace da 4.500mAh, la quale però offre la ricarica rapida solamente a 67 W e non a 150 W.

Per il momento, si parla di un debutto solamente per quel che riguarda il mercato cinese, con i seguenti prezzi al cambio attuale riportati dalle pagine di Android Authority.