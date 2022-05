Nuova truffa di phishing: l’INPS avverte di fare attenzione ai messaggi falsi

Come confermato in via ufficiale da parte dell’INPS, ovvero l’istituto nazionale di previdenza sociale che si occupa di moltissimo operazioni in Italia, sono attualmente in corso nuovi tentativi di phishing attraverso SMS che bersagliano diversi utenti, i quali vengono contattati da un numero che potrebbe sembrare solo all’apparenza quell’ufficiale.

In realtà con dei link questo porta ad avere problemi nei propri dispositivi. Che si tratti di malware o di altri tipi di hacking, abbiamo ancora una volta che fare con un tentativo di che andrebbe di sicuro tenuto d’occhio da parte di tutti gli utenti, con la necessità di fare attenzione a tutti i link con cui interagisce, sia che si tratti di messaggi, sia che si tratti di email.

Per fortuna l’istituto ha avuto modo di comunicare sulla propria pagina ufficiale della piattaforma di Twitter il problema, come potete vedere qui di seguito.

Ancora una volta, l’unica precauzione possibile quelle di non aprire mai dei link che provengono da fonti sconosciute, anche se sembra trattarsi dell’INPS, considerando infatti che il mittente risulta falso e che la truffa può portare gli utenti a fornire i propri dati a degli hacker in grado di utilizzare il tutto in maniera illecita.