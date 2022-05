Asus ROG Strix SCAR 17 Special Edition: annunciato il nuovo notebook da gaming

Asus ROG Strix SCAR 17 Special Edition è stato ufficialmente fatto da annunciato da parte della compagnia, alla quale ha ancora una volta avuto modo di migliorare la propria lineup per il mondo del gaming attraverso un gioiellino particolarmente interessante. Per fortuna, Asus ha approfondito anche tutte le specifiche tecniche del device in questione, che nonostante un focus nel mondo del gaming fornisce anche diverse possibilità per quel che riguarda la produttività, vista anche la sua portabilità.

Troviamo delle specifiche tecniche particolarmente rilevanti, visto che si parla di un Intel Core i9 HX con 16 core, il quale presenta un TDP di 65 watt, nonché della scheda video Rex 3080 Ti laptop che invece offre un TGP di 175 watt. Abbiamo a che fare con fino a 4 TB di memoria PCIe 4.0, come anche di un totale massimo 64 GB di RAM di DDR5 con frequenza di 4800 MHz. Non mancano ottime possibilità per la connettività grazie alla porta Thunderbolt 4, con anche il supporto alla ricarica rapida che permette di raggiungere il 50% della batteria in soli 30 minuti.

Si parla poi della presenza di schermi da 240 Hz QHD o 360 Hz Full HD per ottimi risultati in ogni caso, con i gioiellini in questione che grazie alla camera di vapore con il metallo liquido Conductonaut Extreme non creano alcun tipo di problema con le temperature, avendo modo di dissiparsi a dovere anche dopo molte ore di utilizzo.

Non vi resta che ammirare qui di seguito tutte le specifiche tecniche del dispositivo, grazie alla foto che riassume il tutto.

Parliamo di un gioiellino che come confermato da parte della compagnia si presenterà al pubblico a un prezzo consigliato di 4.000€, non potendo di conseguenza accontentare tutti i palati degli utenti, ma avendo modo di offrire delle ottime possibilità per quel che riguarda la fascia alta dei portatili specializzati nel mondo del gaming.