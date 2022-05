Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4: la produzione sarebbe iniziata

Sembra che la produzione degli smartphone Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4 potrebbe già essere incominciata in via ufficiale grazie alla compagnia.

Stando a quanto anticipato dalle pagine di The Elec, Samsung avrebbe ormai incominciato la fase di produzione di massa degli smartphone pieghevoli di nuova generazione Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4, i quali a quanto pare potrebbero presentarsi in via ufficiale e venire rilasciati nel giro di non troppo tempo.

Abbiamo a che che fare nello specifico con la serie di gioiellini pieghevoli della compagnia, della quale non c’è stato modo di parlare se non per via di diversi report, anche se siamo ancora in attesa di novità ufficiali da parte del colosso sul tutto.

Per quel che riguarda i gioiellini in questione, sembra che Samsung stia puntando a un totale di 10 milioni di unità da produrre, e che la stessa abbia ordinato unità al fine di raggiungere questa cifra, particolarmente promettente se si pensa ai poco più di 7 milioni di cui si è parlato lo scorso anno.

Non resta che attendere ancora qualche tempo prima dell’annuncio ufficiale di Samsung, sperando che il colosso sudcoreano abbia modo di approfondire il tutto nel giro di solamente qualche tempo, anche se risulta probabile che ancora una volta i gioiellini debuttino nel corso del mese di agosto 2022.