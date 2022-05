Prey: teaser trailer del prequel di Predator in arrivo il 5 agosto

20th Century Studios e Hulu svelano il teaser trailer di Prey, il prequel di Predator ambientato nell'America rurale di trecento anni fa e in arrivo il 5 agosto.

Il nuovo episodio canonico della serie di Predator è un prequel e si intitola Prey: la pellicola, in arrivo il 5 agosto su Hulu (e, dunque, presumibilmente anche nel catalogo Disney+ entro la fine dell’estate), è ambientata nell’America rurale degli inizi del 1700 e vede protagonista Amber Midthunder, una Comanche che si ritrova ad affrontare il letale cacciatore alieno.

La giovane Naru è una fiera esponente del suo popolo e una guerriera valorosa, che ha imparato tutto dai più leggendari cacciatori del suo popolo. Si troverà a cacciare una preda che, solitamente, è un cacciatore: il più letale tra i cacciatori della galassia… un Predator armato di tutto punto.

Il film è direttod a Dan Trachtenberg (“10 Cloverfield Lane”), scritto da Patrick Aison (“Jack Ryan,” “Treadstone”) e prodotto da John Davis (“Jungle Cruise,” “The Predator”) e Jhane Myers (“Monsters of God”), con Lawrence Gordon (“Watchmen”), Marty Ewing (“It: Chapter Two”), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (“Fantasy Island”) come produttori esecutivi.

