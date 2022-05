PlayStation Plus: i giochi PS1 e PSP saranno gratis su PS4 e PS5 per chi li ha già acquistati

Sony ha annunciato che i giochi PS1 e PSP saranno gratis su PS5 e PS4 per chi li ha già acquistati, anche senza un abbonamento al PlayStation Plus.

Tramite il PlayStation Blog, Sony annuncia un’altra importante novità, stavolta riguardante i giochi PS1 e PSP rimasterizzati per il nuovo PlayStation Plus. Tutti i titoli già precedentemente acquistati in versione digitale sul PS Store saranno disponibili su PS4 e PS5, anche senza un abbonamento al PlayStation Plus.

I giocatori che in precedenza hanno acquistato le versioni digitali di alcuni giochi della generazione originale di PlayStation e PSP non dovranno effettuare altri acquisti o iscriversi a PlayStation Plus per giocare a questi titoli su PS4 o PS5. Quando questi titoli saranno disponibili su PS4 e PS5, i giocatori potranno accedere al PlayStation Store e scaricare una versione per console senza costi aggiuntivi, se possiedono già la versione digitale del gioco. Alcuni titoli saranno disponibili anche per l’acquisto singolo“, recita il PlayStation Blog.

Ciò significa che nel momento in cui questi titoli torneranno ad essere disponibili in retrocompatibilità per PS4 e PS5, tutti i possessori potranno tornare a scaricarli senza alcun costo aggiuntivo e senza dover sottoscrivere un abbonamento al tier Extra o Premium del nuovo PS Plus.

Rimanendo in tema, Sony ha annunciato oggi anche la lista parziale dei giochi inclusi nel catalogo con i tier Extra e Premium. Li lista include centinaia di titoli PS5, PS4 e retrogame (PS3, PS2, PS1 e PSP).

Vi ricordiamo che il nuovo PlayStatio Plus sarà disponibile a partire dal prossimo 22 giugno.