OPPO Watch Free: smartwatch OLED disponibile con sconto del 20% su Amazon

OPPO Watch Free è attualmente acquistabile sulla piattaforma di Amazon a un prezzo che risulta scontato del 20%, disponibile per un tempo limitato.

Sfruttando lo sconto a tempo limitato presente su Amazon, è possibile acquistare lo smartwatch OLED OPPO Watch Free a un prezzo scontato del 20%, che porta quindi il totale da pagare a solamente 79,99€, sia per la colorazione nera del dispositivo e sia per quella oro, entrambe attualmente disponibili.

Generalmente il dispositivo viene proposto alla cifra di 99,99€, e di conseguenza lo sconto a tempo limitato permette di ottenere uno sconto alquanto consistente, con la possibilità di fruire anche della spedizione gratuita e veloce di Amazon Prime per tutti gli abbonati.

Troviamo un gioiellino che si presenta con uno schermo AMOLED da 1,64 pollici, il quale offre un totale di oltre 100 modalità di allenamento, fornendo anche quindi fra le sue altre feature anche un focus in particolare per il mondo dello sport, dettaglio che potrebbe risultare particolarmente utile per moltissimi utenti.

Con l’autonomia disponibile è possibile sfruttare il device per due settimane senza che risulti necessario caricarlo, con 5 minuti che garantiscono invece un’intera giornata di autonomia. Per fruire dello sconto a tempo limitato sullo smartwatch OPPO Watch Free non vi resta che accedere quindi al link alla piattaforma di Amazon presente qui di seguito.

