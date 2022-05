Il nuovo robottino per le consegne di Uber Eats

A partire da oggi, a Los Angeles, la flotta di Uber Eats ha un asso nella manica in più. Le cene a domicilio saranno consegnate da alcuni speciali robot. Saranno i clienti a scegliere se affidare l’ordine ad un fattorino in carne ed ossa o al nuovo robot per le consegne.

Il robot è in grado di navigare per le strade di Los Angeles in autonomia. Preleva il cibo al ristorante e poi lo porta davanti alla casa del cliente. Nonostante la tecnologia di guida autonoma, alcune fasi della navigazione saranno comunque supervisionate – e in caso gestite – da un operatore: ad esempio questo è vero durante gli attraversamenti stradali.

Il robottino ha un aspetto volutamente amichevole, non mancano nemmeno degli occhioni interattivi.

I robot sono un prodotto della Serve Robotics, startup creata all’interno di Uber. I robot sono attivi nel quartiere di West Hollywoord. E poi ci sono le auto a guida autonoma della Hyundai. Utilizzano la tecnologia Motional e saranno impiegate sulle consegne a lunga distanza. Poco prima della consegna, un operatore prenderà il controllo dell’auto per assicurare che l’ordine venga gestito al meglio e senza incidenti.

Uber ha spiegato che le prime settimane di testing saranno fondamentali per affinare la tecnologia e migliorare la qualità del servizio.