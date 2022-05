Apple TV Box: in arrivo un nuovo dispositivo nel 2022?

Sembra che nel 2022 Apple potrebbe avere modo di rilasciare un nuovo TV Box per il suo servizio, come da poco anticipato da un noto analista.

Come di recente anticipato dal noto analista del mondo Apple Ming-Chi Kuo, la compagnia sembra avere intenzione di lanciare nel giro della seconda metà di quest’anno un nuovo Apple TV Box, il quale dovrebbe offrire delle migliorie rispetto al passato per quel che riguarda i costi. Parliamo ovviamente di una fonte che va presa con I guanti, considerando che si tratta infatti di un analista particolarmente autorevole del settore, il quale ha avuto modo di anticipare moltissime novità prima che queste venissero annunciate.

C’è comunque da dire che la compagnia non ha fatto alcun tipo di annuncio in tal senso, con il nuovo box di Apple TV che potrebbe quindi arrivare solamente in seguito, o magari non essere neanche un lavorazione. C’è da dire che l’ultimo Apple TV Box ha lasciato nel corso dello scorso hanno avuto modo di ottenere diversi concorrenti nel giro di davvero poco tempo, con grosse compagnie come Google con i suoi Chromecast e Amazon con la serie di Fire TV, che in tutto il mondo hanno avuto modo di fronteggiare le potenzialità di device di Apple TV, con costi in alcuni casi minori e potenzialità diverse.

A quanto pare il nuovo dispositivo dovrebbe avere modo di costatare decisamente di meno rispetto a quello già presente sul mercato, anche se questo non si avvicinerebbe comunque alla cifra di cinquanta dollari, restando di conseguenza relativamente costoso rispetto alle tre apparecchiatura presenti di nuove compagnia.

Non sappiamo al momento neanche quelle che sembrano essere le funzionalità fornite da parte dell’azienda nel nuovo dispositivo, le quali di sicuro avranno modo di venire confermati da parte del colosso nel giro di qualche mese, nel caso in quelle effettivo l’articolo sia in fase di sviluppo.