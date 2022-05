Il Samsung Galaxy Watch 5 Pro potrebbe essere realizzato in titanio e zaffiro

Come da poco anticipato, Samsung potrebbe utilizzare vetro e zaffìro per i suoi Galaxy Watch 5 Pro, con Ice Universe che ha parlato della questione.

In attesa del reveal ufficiale da parte di Samsung dei dispositivi Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro, il noto tipster del settore Ice Universe ha avuto modo di parlare di alcuni dei dettagli che riguardano i nuovi device.

Va considerato che non si tratta di una fonte ufficiale, ma che comunque abbiamo a che fare con un tipster alquanto affidabile, e anche se è bene prendere il tutto con le pinze in effetti la compagnia potrebbe annunciare le feature di cui sta parlando.

Come potete vedere nel tweet presente qui di seguito, abbiamo nello specifico a che fare con la possibilità dell’utilizzo dello zaffiro come vetro, come anche di titanio per quel che riguarda la scocca del dispositivo, il quale grazie a questo materiale particolarmente in usuale per il settore degli indossabili dovrebbe avere modo di fornire una resistenza particolarmente avanzate rispetto a quanto vinto visto fino a oggi.

Galaxy Watch5 Pro

Sapphire glass

Titanium — Ice universe (@UniverseIce) May 14, 2022

Ice Universe ha anche parlato di come le cornici non risulteranno a quanto pare particolarmente sottili, mentre si discute anche della possibilità che il quadrante abbiamo di roteare, anche se non resta che rimanere in attesa di novità ufficiali da parte della compagnia sulla questione.