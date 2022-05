Luna Rossa: ecco l’orario dell’eclissi lunare di stanotte

Stanotte la Luna si tingerà di Rosso a causa di un'eclissi lunare: ecco a che ora potrete vederla in cielo di questa strana colorazione.

Questa notte il nostro satellite si tingerà di rosso: l’eclissi lunare, prevista per le prime ore del mattino, mostrerà la Luna di una strana colorazione rossa. Ovviamente l’eclissi lunare avrà un picco di massima visibilità: esiste un’ora specifica per vedere in cielo il satellite nel momento più adatto.

La Luna comincerà a entrare in eclissi alle 3.32 del mattino, mentre alle 4.20 sarà visibile un’eclissi parziale. Il momento migliore però resta quello di picco, che si verificherà dalle 5.30 alle 6.50 del mattino. Nonostante lo spettacolo sarà visibile dall’Italia, l’eclissi partirà dal Nord America, e l’evento avrà massima visibilità soprattutto negli Stati Uniti e in tutto il Sud America.

Ciò che però rende davvero particolare questa eclissi è che la Luna oggi si troverà prossima al perigeo, la distanza minima tra il satellite e la Terra), e per questo apparirà più grande e di conseguenza più visibile.

La Luna entrerà totalmente all’interno del cono d’ombra creato dalla Terra alle ore 5.29, raggiungendo il picco alle 6.11: per questo motivo, anche se ci sarà la Superluna, in Italia l’eclissi sarà visibile solo dall’entrata nel cono d’ombra totale fino alle 5.51, orario in cui è previsto il tramonto del satellite.

Nel caso mancaste questa eclissi, ricordatevi comunque che la Luna rientrerà in questo stato anche l’8 novembre, ma stavolta non sarà visibile dall’Italia (quindi segnatevi la data solo se vi troverete nei luoghi dove invece potrete vederla).

L’eclissi potrà essere seguita, se non a occhio nudo, anche sul Virtual Telescope Project: lo spettacolo partirà alle ore 3.32 (orario di ingresso della Luna nel cono d’ombra), e potrete vederla sia dalla prospettiva presa direttamente dall’Italia (Roma), sia da quella delle Americhe.