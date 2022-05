The Callisto Protocol, novità a breve: svelati i dettagli di un mostro

The Callisto Protocol tornerà a mostrarsi la settimana prossima con diverse novità. A prometterlo è Glen Schofield, il fondatore del team di sviluppo, in un tweet. Schofield afferma che verranno rilasciate nuove informazioni sul gioco settimana prossima, senza però indicarci né quando precisamente né in quale formato. Assisteremo ad un nuovo trailer o ad una presentazione più corposa con tanto di data d’uscita?

Inoltre, l’autore ha colto l’occasione anche per condividere un’immagine che mostra dei dettagli raccapriccianti di uno dei mostri che saranno presenti nel gioco.

If you don’t already follow @CallistoTheGame now might be a good time to start. Look for some news next week. Until then, here’s a closeup of one of the creatures from our world class character team. They’re incredible. Happy Friday the 13th! Get ready! pic.twitter.com/u9xDxJ4CbC

— Glen A. Schofield (@GlenSchofield) May 13, 2022