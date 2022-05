Dead Space Remake: svelata la data d’uscita

Dead Space Remake ha finalmente una data d’uscita. Ad annunciarlo è stata EA Motive nel corso di una diretta streaming dedicata all’atteso rifacimento del capolavoro di Visceral Games in arrivo su PC, PS5 ed Xbox Series X/S. Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023.

Il team ha annunciato inoltre che verrà mostrata una presentazione completa del gioco il prossimo autunno che ci permetterà di avere un assaggio più corposo del remake next-gen.

Annunciato nel corso dell’EA Play 2021, Dead Space Remake si pone l’obiettivo di sfruttare la potenza del motore grafico Frostbite e delle console di nuova generazione per regalare ai giocatori un’esperienza ludica più profonda ed immersiva, mantenendo intatte le caratteristiche e l’estetica del titolo originale.

Il gioco infatti è stato ricostruito da zero, tutti gli asset sono stati rifatti e sono state apportate anche notevoli migliorie per quanto concerne il comparto audio e al sistema di illuminazione. Sul fronte narrativo, invece, sembrerebbe che il gioco non includerà grosse differenze rispetto all’opera originale: il team ritiene che la storia di Dead Space sia ancora fantastica ed estremamente simbolica per tutto il genere dell’horror sci-fi.

In Dead Space Remake, torneremo a vestire i panni dell’ingegnere Isaac Clarke che ritrovatosi a bordo della nave spaziale USG Ishimura scopre che qualcosa è andato terribilmente storto. L’intero equipaggio è stato sterminato e infettato da una specie aliena e l’amata compagna Nicole, invece, dispersa a bordo. Rimasto solo con i suoi strumenti e le sue competenze tecniche, Isaac dovrà cercare di svelare il mistero dietro l’incubo che si è scatenato a bordo dell’Ishimura.