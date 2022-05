Motorola Razr 2022 avrà uno schermo esterno da 3 pollici?

Stando a quel che sappiamo, Motorola dovrebbe rilasciare la sua nuova serie di dispositivi pieghevoli Razr 3 nel corso di quest’anno, e continuano a emergere di giorni in giorno novità che riguardano le potenzialità dei gioiellini in questione, i quali risultano ancora al momento alquanto misteriosi e non hanno avuto modo di farsi vedere, se non grazie ai leak postati da alcuni tipster del mondo della tecnologia. Trovate a questo link un approfondimento relativo alle presunte specifiche tecniche dei dispositivi.

C’è da dire che stando a quel che sappiamo i dispositivi in questione utilizzeranno la tecnologia pieghevole simile a quella vista del Samsung Galaxy Z Flip 3 della compagnia sudcoreana, con però delle molteplici differenze che dovrebbero rendere i device unici e pronti a competere nel mercato dei pieghevoli, senza copiare quanto fatto da Samsung.

Il nuovo report sulla questione ha anticipato il fatto che a quanto pare i gioiellini avranno modo di sfruttare uno schermo esterno, presente nel poveri utilizzabile solo per alcuni utilizzi limitati, leggermente più grande rispetto a quanto visto con i Galaxy Z Flip 3 della concorrenza. Ross Yung ha avuto modo di approfondire i rumor in questione, i quali anticipano che – mentre lo schermo principale avrà una grandezza di 6,7 pollici – quello sul retro dovrebbe invece presentarsi con un totale di ben 3 pollici, decisamente di più rispetto a quanto fatto da Samsung.

La compagnia sudcoreana dal canto suo dovrebbe annunciare presto i dispositivi pronti a giungere nel corso del 2022, e stando a quel che sappiamo, potrebbe aver addirittura incrementato questa cifra, ma anche in questo caso non ci sono novità ufficiali sulla questione. Ovviamente non resta quindi che attendere maggiori novità da parte del colosso Motorola, il quale dovrebbe avere modo di annunciare i suoi dispositivi pieghevoli nel giro di non troppo tempo, confermando potenzialmente le notizie le novità anticipate dai report.