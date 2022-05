OnePlus 10 Ultra: arrivano le prime indiscrezioni sul top di gamma

La gamma di OnePlus verrà presto arricchita da una versione premium del 10 Pro. Emergono così nuovi rumor sul OnePlus 10 Ultra, smartphone che dovrebbe spostare ulteriormente l’asticella in alto.

Il nuovo smartphone premium dovrebbe essere annunciato a giugno, tra appena un mese. Il OnePlus 10 Ultra dovrebbe riprendere la scheda tecnica del OnePlus 10 Pro recentemente arrivato anche in Italia. Ci saranno ovviamente delle importanti migliorie.

Sul fronte delle fotocamere dovremmo trovare gli stessi sensori già visti sul Pro, ma con un’importante aggiunta: un obiettivo periscopico. Verosimilmente con zoom ottico da 3,3x, ma c’è chi parla addirittura di un ottico da 5x. Il comparto fotografico sarà firmato ancora una volta da Hasselblad.

Non sappiamo come sarà il design del modello Ultra. Probabilmente richiamerà molto da vicino quanto già visto sul 10 Pro, anche se si parla di una curvatura dei bordi minore. Questa soluzione dovrebbe favorire un grip più saldo. Incerta la dimensione del display: sarà più ampio?

Molto probabilmente troveremo anche il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1+, versione di mid-gen del top di gamma di Qualcomm. Insomma, la formual vincente non viene cambiata, ma in compenso il dispositivo riceve un paio di marcie in più. Non resta che aspettare il prossimo mese per saperne di più