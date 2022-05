Nintendo Switch Online: annunciato il nuovo gioco N64 di maggio

Nintendo ha annunciato con un trailer il gioco che da questo mese si unirà al catalogo di titoli Nintendo 64 per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Si tratta di Kirby 64: The Crystal Shards, che sarà disponibile a partire da venerdì 20 maggio. Qui sotto potete vedere il trailer di presentazione del gioco.

Uscito in Europa nell’ormai lontano 2001, Kirby 64: The Crystal Shards viene ricordato per essere il primo titolo della serie ad essere realizzato con una grafica 3D, sebbene il gameplay resti comunque ancorato alle due dimensioni. Nel gioco, Kirby come di consueto può aspirare i nemici per copiarne le loro abilità e sputarli come proiettili, ma in più vi è la possibilità di combinare due abilità fra loro in modo da crearne di nuove. Oltre all’avventura a giocatore singolo, sono presenti alcuni minigiochi affrontabili anche in multiplayer fino a quattro giocatori.

Inoltre, in questo capitolo è possibile vestire i panni di King Dedede e sfruttare il suo martello per rompere oggetti che Kirby non può distruggere.

Che ne pensate? Siete contenti dell’aggiunta di Kirby 64. The Crystal Shards nel catalogo di titoli disponibili per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo?