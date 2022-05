Il Pixel Watch non sarà compatibile con gli iPhone, è ufficiale

Doccia fredda per i proprietari di iPhone catturati dal fascino del nuovo Pixel Watch. Lo smartwatch di Google non sarà compatibile con iOS.

Google ha annunciato che i Pixel Watch non saranno compatibili con tutti gli smartphone. Il nuovo device è stato presentato ufficialmente in occasione del Google I/O 2022 che si è tenuto questa settimana, anche se in rete erano già circolate diverse foto.

Il cuore del Pixel Watch è il sistema operativo WearOS 3, inoltre lo smartwatch potrà contare sulla tecnologia della Fitbit (che Google possiede da un paio di anni). Il dispositivo si contraddistingue dalla concorrenza per il suo quadrante circolare leggermente curvo e per i suoi cinturini colorati. L’attesa è davvero forte, ma sarà disponibile per l’acquisto esclusivamente tra diversi mesi.

Insomma, tutto promette bene. Fuorché un dettaglio che ha fatto infuriare alcuni fan: il Pixel Watch non sarà compatibile proprio con tutti gli smartphone. Servirà uno smartphone con almeno la versione 8.0 di Android. E fin qua tutto bene. Il problema? Gli iPhone sono completamente tagliati fuori.

Il Pixel Watch non sarà compatibile con nessun iPhone, questo ormai è certo. Diversi utenti si aspettavano un approccio più aperto da parte di Google, che in questo modo obbliga le persone interessate ad usare il suo smartwatch ad avere uno smartphone Android (relativamente) recente.

Non è chiaro se sia una scelta precisa di Google o se, al contrario, si tratti di un limite di WearOS 3. Nemmeno il Samsung Galaxy Watch 5 sarà compatibile con gli iPhone. Che sia quindi un’assenza comune a tutti gli smartwatch con il nuovo sistema operativo?