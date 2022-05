Il Pixel Tablet di Google deve ancora uscire, ma ha già deluso tutti: davvero questo è il design finale?

Il primo tablet brandizzato Google Pixel uscirà solamente tra un anno, a maggio del 2023. Eppure ha già deluso tutti. Durante il Google I/O 2022 che si è tenuto questa settimana, l’azienda ha rivelato al mondo di essere al lavoro sul suo primo tablet basato su Android, di cui ha anche mostrato le prime immagini.

Che delusione! Come racconta The Verge, le foto del render hanno deluso pressoché ogni appassionato. Il problema? Il Pixel Tablet ha un design a dir poco anacronistico e, più in generale, non è all’altezza dei principali prodotti della concorrenza. Davvero dobbiamo aspettare più di un anno per un tablet che sembra uscito due o tre anni fa?

Il problema più grande sono le cornici: troppo grandi. Orami quasi tutti i tablet hanno un screen-to-body ratio elevato, proprio perché il display abbraccia quasi tutta la superficie e le cornici sono al minimo. Basti guardare agli ultimi top di gamma di Apple o di Samsung. Il Pixel Tablet sembra volerci portare indietro nel passato.

La scocca posteriore, poi, sembra in plastica opaca. Niente metallo, niente vetro. Niente materiali premium. Sembra anche un tablet piuttosto spesso. E poi il design complessivamente sembra piuttosto anonimo, quando sia i Pixel 6 che i Pixel Watch si sono contraddistinti per un aspetto coraggioso e distante dai prodotti della concorrenza. Il Pixel Tablet non ricorda nemmeno un po’ gli smartphone di Google. È un gran peccato.

La buona notizia è che Google ha un anno per recepire i feedback e mettere mano al suo prodotto. Chissà, nel frattempo le cose potrebbero cambiare in meglio.