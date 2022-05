YouTube Shorts: arriva la feature del green screen

È passato ormai molto tempo da quando YouTube ha finalmente avuto modo di rilasciare gli short, quelli che sono di sicuro nati come un’idea esplosa dopo il successo che TikTok avuto modo di riscuotere dell’utenza, ma che nel corso degli anni si sono evoluti davvero molto, venendo attualmente considerati da tutti i creatori di contenuti come una potenziale evoluzione del proprio lavoro.

C’è da dire che, essendo nati in un secondo momento, gli shorts della piattaforma non hanno offerto le stesse feature che TikTok presentava al tempo, ma per fortuna il team di YouTube è continuamente al lavoro per permettere all’ecosistema degli short di evolversi, includendo feature che risultano utili sia per i creatori di contenuti che per chi guarda continuamente questo tipo di video. Grazie alla novità, si ha modo di utilizzare un qualunque video come filtro per i propri contenuti, apparendo quindi in sovrimpressione rispetto allo stesso e potendolo commentare in maniera alquanto veloce.

Nonostante il tutto sia fruibile per i video già presenti sulla piattaforma, la durata deve ovviamente essere di meno di 60 secondi perché si parla degli Shorts, ma è possibile utilizzare come green screen per i propri contenuti anche delle foto presenti nella propria galleria, andando a sfruttare degli sfondi particolarmente interessanti per i propri video nel giro di una manciata di secondi.

Il tutto risulta ben diverso rispetto a quanto visto su TikTok, e di sicuro una feature così utile avrà modo di risultare apprezzata in molteplici casi. La novità è già stata rilasciato su iOS, con gli utenti Android che però come confermato avranno modo di poter mettere mano su tutto nel giro di non troppo tempo, con un aggiornamento che arriverà ha di conseguenza in futuro, anche se non ci sono per il momento date precise alle quali affidarsi.