Samsung Galaxy Z Flip 4: spuntano i presunti render dei device

Nonostante Samsung non abbia ancora avuto modo di annunciare i suoi prossimi pieghevoli, il che ricordando quanto avvenuto lo scorso anno dovrebbe avvenire solamente nel corso dell’estate, non mancano molte pecilitica numero di approfondire le novità della compagnia prima che queste vengano in via ufficiale confermato dal colosso sud Coreano.

In questo caso abbiamo a che fare con delle anticipazioni che riguardano i Samsung Galaxy Z Flip 4, dispositivi pieghevoli che potrebbero presentarsi nel mese di agosto, e che al momento sono vittima assieme ai fratelli maggiori Fold 4 di molteplici anticipazioni. In questo caso si parla di veri e propri render che potrebbe aver svelato in anticipo il design di nuovi gioiellini, che come confermato da OnLeaks, anche se è a prendere il tutto con le dovute pinze in attesa del reveal ufficiale.

Stando a quanto anticipato, il dispositivo dovrebbe risultare quasi identico rispetto a quanto fatto con il suo predecessore, che ha avuto modo di riscuotere molto successo e avrebbe quindi portato la compagnia a continuare su questa strada. C’è ovviamente da dire che delle differenze sarebbero presenti fra i 2 smartphone sia per quel che concerne gli aspetti esterni, sia per quelli interni.

Partendo dai primi c’è da dire che dovremo trovare un display esterno leggermente più grande come anche delle dimensioni diverse di qualche millimetro, con lo smartphone che risulterebbe tra le altre cose leggermente più spesso, anche se un po’ più piccolo. Dovrebbe esserci un leggero incremento per quel che riguarda lo schermo esterno, il quale è proprio l’elemento che caratterizza sin dal primo sguardo i dispositivi pieghevoli Flip della compagnia.

Per quel che riguarda l’aspetto interno invece dovrebbe essere presente il SoC Snapdragon 8 Gen 1+, il quale permetterebbe ai dispositivi di offrire del performance migliori rispetto a quanto visto quella serie S22 della compagnia e anche con i precedenti modelli.