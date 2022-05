Google presenta gli occhiali con traduttore simultaneo: i sottotitoli nella vita reale

Durante l’evento Google I/O 2022, l’azienda di Mountain View ha presentato anche un paio di occhiali AR sperimentali con traduttore simultaneo integrato. Gli occhiali sono in grado di mostrare sullo schermo una traduzione delle conversazioni.

Insomma, è come se si stesse guardando una serie televisiva: gli occhiali mostrano in tempo reale i sottotitoli, traducendo quello che ci è stato appena detto. Non è un prodotto disponibile per l’acquisto, o quantomeno non lo sarà per un bel po’. In compenso Google ha già mostrato un video dimostrativo del progetto.

Chiaramente si tratta di un video esemplificativo, è improbabile che Google abbia già ora un prototipo in grado di funzionare così bene. In compenso, è sicuramente interessante sapere che l’azienda stia lavorando a progetti così ambiziosi – e sicuramente in grado di cambiare il mondo e la vita di molte persone.

Grazie alla realtà aumentata, i sottotitoli compaiono proprio vicino al volto dell’interlocutore, in questo modo non è necessario interrompere il contatto visivo. Domanda: quando arriveranno sul mercato gli occhiali AR con traduttore di Google? Risposta: boh. L’azienda non ha fornito alcuna informazione, ed è pressoché sicuro che ci vorranno ancora diversi anni. Nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore il progetto verrà cestinato e non ne sentiremo più parlare.

Nel 2014 l’azienda aveva presentato i suoi Google Glass, ambiziosi occhiali per la realtà aumentata e con funzionalità smart che furono effettivamente consegnati a diversi influencer, giornalisti e aziende. Il progetto era eccessivamente in anticipo sui tempi e non andò granché bene, tant’è che l’edizione pensata per il grande pubblico non fu mai messa in commercio.