Fall Guys, un grande annuncio in arrivo il 16 maggio: gli utenti scommettono sul free-to-play

Gli sviluppatori di Fall Guys hanno annunciato che il gioco sarà protagonista del “più grande annuncio di sempre” il prossimo 16 maggio. Durante il livestream, che si terrà alle 19:00 ora italiana, il team annuncerà grosse novità che riguardano il gioco e già si mormora che riguarderanno proprio il tanto chiacchierato passaggio al free-to-play.

Una mossa che di certo potrebbe contribuire al rilancio dell’esperienza e che aiuterebbe a ripopolare i server di gioco. Alcuni insider nei giorni scorsi hanno parlato della possibilità dell’arrivo di un evento cross-over tra Fortnite e Fall Guys. Dubitiamo però che un annuncio di grossa portata possa riguardare una semplice collaborazione.

THE BIG ANNOUNCEMENT

16th of May

18:00 BST

— Fall Guys (@FallGuysGame) May 12, 2022