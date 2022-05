Dune: Part Two, Christopher Walken sarà l’Imperatore Shaddam IV

Sappiamo che il secondo film ambientato nell’universo creato da Frank Herbert, Dune: Part Two, sarà una diretta continuazione del primo, andando a coprire, per l’appunto, la parte di storia del primo romanzo che entra nel vivo della narrazione: e qui entreranno in gioco altri personaggi, tra cui il mefistofelico Imperatore Shaddam IV, che veniamo ora a scoprire avrà il volto di Christopher Walken.

L’attore statunitense è molto noto per i suoi ruoli da cattivo e, in generale, per i personaggi con cui è meglio non scherzare, dai classici di Michael Cimino Il cacciatore e I cancelli del cielo ma anche, tra mille altri film, in pellicole come Batman – Il ritorno e Pulp Fiction.

Si tratta dal primo dei nuovi interpreti confermati per la pellicola, dopo che si è parlato di trattative in corso tra la produzione e Austin Butler (per la parte di Feyd-Rautha) e con Florence Pugh (per il ruolo della principessa Irulan). La sceneggiatura è pronta, ma per l’inizio delle riprese ci sarà ancora da attendere diversi mesi, probabilmente.

