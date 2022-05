Disney+ continua a crescere: guadagnati 8 milioni di abbonati in pochi mesi

Nonostante l'industria dello streaming non se la stia passando granché bene. Disney+ sta comunque continuando a crescere.

A differenza di molti altri competitor, incluso Netflix, Disney+ non sta perdendo iscritti. Al contrario, la piattaforma sta continuando a crescere. Questo mercoledì Disney ha tenuto la sua ultima earning call per discutere con gli azionisti dei risultati ottenuti durante il primo trimestre del 2022.

Da gennaio a marzo, Disney+ ha guadagnato quasi 8 milioni di nuovi abbonati. 7,9 milioni, per la precisione. Complessivamente, il servizio di streaming on-demand oggi ha 137,7 milioni di iscritti paganti. Meglio di quanto si aspettassero gli analisti, che avevano previsto un totale di 135 milioni di abbonati.

Il numero di abbonati è cresciuto del 33% rispetto ad un anno fa, quando Disney+ aveva 103,6 milioni di iscritti. In media, Disney genera 6,32 dollari di ricavo per iscritto (+5% rispetto a 12 mesi fa). Complessivamente, i servizi in abbonamento di Disney (inclusi quelli della EPSN, dunque) hanno 205 milioni di iscritti.

Bob Chapek, il CEO di Disney, ha spiegato che oltre allo streaming è andata molto bene anche la divisione parchi tematici. “Ancora una volta abbiamo dato prova di star giocando in un campionato tutto nostro”, ha aggiunto, alludendo alle performance deludenti della maggior parte delle altre aziende quotate in borsa. Eppure, nonostante questi risultati straordinari, le azioni Disney hanno comunque chiuso la giornata di ieri registrando una perdita del 3%.

I risultati ottenuti da Disney+ sono sorprendenti. Gli altri colossi dello streaming sono in grave sofferenza: Netflix ha perso oltre 200.000 abbonati e si aspetta di perderne ancora. La CNN ha dovuto chiudere il suo servizio on-demand dopo appena 1 mese dal suo debutto.