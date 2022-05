Dead Space Remake: nuovi dettagli e artwork

Ecco tutti i nuovi dettagli sul comparto artistico di Dead Space Remake, l'atteso rifacimento del capolavoro di Visceral Games in arrivo il 23 gennaio 2023.

Nel corso del ricco evento livestream “Creare la tensione”, EA Motive ha svelato tanti nuovi dettagli sul comparto artistico dell’atteso Dead Space Remake in arrivo il prossimo 23 gennaio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Le nuove informazioni, con tanto di artwork che mostrano nel dettaglio i miglioramenti rispetto alla versione originale, sono arrivate in concomitanza dell’annuncio della data d’uscita

In occasione della presentazione di questa sera, EA Motive ha mostrato ben quattro video di approfondimento che descrivono il lavoro di ammodernamento dell’opera originale, partendo dalla descrizione delle potenzialità del nuovo Frostbite engine, fino ad arrivare alle migliorie apportate alle ambientazioni, al sistema di illuminazione e agli effetti visivi. L’obiettivo di EA Motive resta sempre quello di restare quanto più fedele possibile al capolavoro di Visceral, sfruttando la potenza delle console di nuova generazione per ricreare le stesse identiche sensazioni, reinterpretando l’esperienza chiave più moderna ed immersiva.

Altri video di approfondimento sono previsti per il prossimo autunno. Per saperne di più sull’ambizioso rifacimento di Dead Space, non ci resta dunque che attendere.