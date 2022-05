Cha Cha Real Smooth: trailer e foto del film in arrivo il 17 giugno su Apple TV+

Cooper Raiff dirige Dakota Johnson, Brad Garrett e Leslie Mann in Cha Cha Real Smooth, nuova pellicola in arrivo su Apple TV+ a partire dal 17 giugno di cui è stato mostrato il trailer ufficiale e le prime foto.

Questa la sinossi della pellicola, che vede nel cast anche Vanessa Burghardt ed Evan Assante:

Fresco di college e senza idee chiare sul futuro, il ventiduenne Andrew vive ancora a casa con la sua famiglia nel New Jersey. Ma se c’è una cosa che spicca nel suo curriculum inesistente, è come saper organizzare una festa, dote che gli conferisce il titolo per il lavoro perfetto: far ballare le persone ai bar e bat mitzvah per i compagni di classe del fratello minore. Quando Andrew fa amicizia con una mamma del posto, Domino, e sua figlia, Lola, intravede finalmente un futuro che desidera, anche se potrebbe non essere il suo.

