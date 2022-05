AirPods di seconda generazione in sconto del 34% su Amazon

La piattaforma di Amazon permette attualmente di mettere mano sulle AirPods di Apple di seconda generazione a un prezzo che risulta particolarmente scontato, e che solo attualmente lasciare gli utenti abbiano modo di poter acquistare il dispositivo tenendo un gioiellino davvero interessante in un momento a dir poco conveniente.

Non abbiamo a che fare con la terza generazione di dispositivi annunciato a poco tempo fa da Apple, anche se c’è da dire che la seconda risulta al momento comunque particolarmente all’avanguardia, poiché include diverse funzionalità che permettono di godere di un’esperienza di ascolto davvero sorprendente con anche integrazioni di diverso tipo che non mancano.

Risulta infatti possibile attivare Siri semplicemente chiamandola con il classico comando vocale, utilizzando quindi il microfono presenti nei dispositivi al fine di impartire dei comandi e l’assistente vocale del colosso di Cupertino, e riuscendo a manovrare il tutto senza che sia necessario imbracciare il proprio iPhone.

Al fine di permettere agli utenti un’esperienza continuativa, Apple si è assicurata con la sua seconda generazione che i dispositivi possano essere utilizzati per un totale di 5 ore di fila nel caso in cui si voglia riprodurre degli audio virgola e per ben tre ore per delle conversazioni, con il box di ricarica particolarmente comodo e facile da trasportare in quanto tascabile che aumenta la durata totale di utilizzo possibile oltre 24 ore.

La batteria può essere ricaricata sia utilizzando un cavo Lightning (all’interno della confezione e generalmente utile per fornire energia iPhone della compagnia) e sia grazie al meccanismo di ricarica wireless, che richiede però la certificazione Qi.

Nel caso in cui vogliate mettere mano sul prodotto, potete recarvi al link presente qui di seguito al fine di accedere alla pagina ufficiale con tutte le specifiche tecniche.

