Omen: Arkasha Stevenson sarà la regista del film prequel

I 20th Century Studios hanno trovato la regista che lavorerà allo sviluppo del film prequel su Omen, stiamo parlando di Arkasha Stevenson, che farà il suo debutto in un lungometraggio, dopo essere stata impegnata in televisione con Legion e Channel Zero. La Stevenson collaborerà con Tim Smith per lavorare sulla sceneggiatura del progetto.

Non sono stati diffusi dettagli sulla trama, il titolo del film, secondo quanto riferito, sarà The First Omen. Fino ad ora la saga si è sviluppata con il primo lungometraggio del 1976 diretto da Richard Donner, seguito da vari sequel. Nel 2006 è stato sviluppato anche un reboot.

Nel 2020 gli sceneggiatori di The Conjuring, Chad e Carey W. Hayes, avevano già parlato della realizzazione del prequel di Omen, e del fatto che il progetto fosse fermo a causa dell’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Ecco cosa avevano dichiarato qualche tempo fa:

Abbiamo scritto il prequel di Omen, che è fermo alla Fox, e che dovrebbe essere messo in produzione. Racconta da dove viene Damien, ed è un’idea abbastanza divertente. Un qualcosa di grandioso.

Il film originale Omen – Il presagio è disponibile sulla piattaforma streming Disney+.

