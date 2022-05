Elon Musk vuole riportare Donald Trump su Twitter: “Il ban permanente? Moralmente sbagliato”

11—Mag—2022 / 9:57 AM

Per la prima volta dall’annuncio del piano per acquisire Twitter, Elon Musk ha affrontato il proverbiale elefante nella stanza. “Che ne sarà di Donald Trump?”, ci chiedevamo solamente poche settimane fa. Ora abbiamo la risposta: Elon Musk si è detto disponibile a ripristinare il suo account, cancellando il ban a vita contro l’ex presidente degli USA.

Lo ha detto in occasione di un’intervista con il Financial Times. «Non possiedo ancora Twitter, quindi non posso darti una risposta certa», ha precisato il CEO di Tesla. «Ma immagino che io voglia sospendere il ban a vita contro Trump».

Musk ha spiegato di averne parlato a lungo con Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter ed ex amministratore delegato del social. «Abbiamo la stessa opinione, crediamo che le sospensioni permanenti dovrebbero essere molto rare, riservati ad account che palesemente promuovono frodi o che sono bot», ha spiegato. «Credo che bannare Donald Trump sia stato un errore, con lui Twitter ha allontanato gran parte del paese e questo non ha di certo impedito a Trump di avere una voce».

E poi, continua Musk, c’è il rischio di balcanizzazione internet in decine di ‘gated community’. «Adesso ci sarà Truth Social, francamene è uno scenario peggiore, è meglio avere un’unica piazza dove tutti possono discutere».

Elon Musk ha presentato un piano per acquisire Twitter. La proposta è già stata approvata dal CdA dell’azienda, e dovrà essere successivamente sottoposta al voto degli azionisti. L’operazione sarà finanziata anche da Larry Ellison, co-fondatore di Oracle e Binance, colosso delle criptovalute.