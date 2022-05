Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi – in arrivo il volume antologico

Panini Comics presenta un volume deluxe che non può mancare nella libreria di ogni lettore e amante delle avventure Disney: Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi

10—Mag—2022 / 10:35 AM

Panini Comics presenta un volume deluxe che non può mancare nella libreria di ogni lettore e amante delle avventure Disney: Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi. Una delle saghe più avvincenti e memorabili mai uscite su Topolino torna nella sua versione originale in un’edizione imperdibile per collezionisti che raccoglie integralmente tutti gli 8 episodi di Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi del 1970 – firmati dai Maestri Guido Martina, Giovan Battista Carpi, Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano – a cui si aggiunge l’Episodio Extra (II bis), realizzato nel 2005 da Alberto Savini e Andrea Freccero.

Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi è la più grande epopea di Paperi (e non solo) mai realizzata

Un viaggio attraverso i secoli in cui le Gesta Papere si incastonano nella Storia, con qualche licenza poetica e tanto umorismo. Quest’edizione si arricchisce di un ampio e approfonditoapparato redazionale a commento dell’intera saga e dei singoli capitoli. La prefazione è a cura di Andrea Freccero (autore anche della cover inedita) mentre la postfazione è affidata ad Andrea Savini.

Ad impreziosire il tutto, poi, una moneta da collezione incastonata nella cover. Ogni uscita del 1970 era accompagnata da una “moneta” in omaggio (che i fan si contendono tuttora); questa – disegnata da Andrea Freccero – sarebbe la nona e idealmente prosegue la collezione iniziata più di 50 anni fa!

L’appuntamento con Storia e Gloria della Dinastia dei Paperi è in libreria, fumetteria e su Panini.it.