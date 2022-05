iPod Touch si ferma, vendite solo fino alla fine delle scorte

Apple ha avuto modo di confermare in via ufficiale la fine dell'era degli iPod Touch, che continueranno a venire venduti fino al termine delle scorte.

Apple ha confermato una pessima notizia nella giornata di oggi che riguarda gli iPod Touch, dispositivi che infatti non verranno più venduti dal colosso di Cupertino fra qualche tempo, con la produzione che è oramai terminata e non verrà più avviata. Attraverso i canali ufficiali della compagnia, sarà possibile continuare ad acquistare i dispositivi in questione fino al termine delle scorte, anche se al momento non è chiaro quali siano le quantità al momento disponibili per la compagnia.

Trovate qui di seguito la dichiarazione di Greg Joswiak, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple:

La musica è sempre stata parte del core di Apple, come portarla a centinaia di milioni di utenti. Gli iPod hanno impattato non solo sull’industria musicale, ridefinendo anche il modo in cui si scopre la musica, la si ascolta e la si condivide. Lo spirito dell’iPod sopravvive. Abbiamo integrato un’esperienza musicale incredibile in tutti i nostri prodotti, dagli iPhone agli Apple Watch, fra anche Mac, iPad ed Apple TV. Apple Music offre una qualità del suono leader nel settore grazie al supporto per l’audio spaziale: non c’è modo migliore di godere, scoprire e vivere la musica.

La compagnia ha quindi avuto modo di chiarire il fatto che non si parla di un abbandono al mondo della musica, con anzi che Apple Music continuerà a venire supportato e aggiornato nel corso del tempo da parte del colosso di Cupertino. Abbiamo a che fare semplicemente con l’abbandono di un dispositivo che ormai ha iniziato a invecchiare ed è stato sostituito dagli ulteriori canali della compagnia che permettono di godere del mondo della musica.

Non sembra quindi che al momento ci siano piani per ulteriori dispositivi di questo tipo, e che quindi al momento non ci siano dettagli relativi all’arrivo di nuovi iPod sul mercato.