Instagram: i test degli NFT stanno per partire

Instagram supporterà in futuro gli NFT, con i test di questa specifica feature che - come confermato da Adam Mosseri, sono pronti a partire questa settimana.

Instagram continua a evolversi con ogni aggiornamento, grazie anche all’attivissima community della piattaforma che supporta le iniziative presenti di volta in volta. Questa volta è il turno di un argomento tanto chiacchierato quanto odiato e amato: gli NFT, che come confermato in via ufficiale da Adam Mosseri sulla piattaforma di Twitter, verranno inseriti su Instagram dalla prossima settimana.

Mancano ancora vari dettagli sulla questione, ma quello che sappiamo è che sarà possibile condividere i beni digitali senza alcun tipo di costo, che si tratti dei propri e non solo. Il tutto è stato confermato, come potete vedere qui di seguito, dalla figura a capo della compagnia, vi lasciamo anche la traduzione di quanto comunicato in anticipo prima dell’update.

NFTs on Instagram 🎉 This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG. See you next week! ✌🏼 pic.twitter.com/VuJbMVSBDr — Adam Mosseri (@mosseri) May 9, 2022

NFT su Instagram. Questa settimana inizieremo i dest per i beni digitali collezionabili con una serie di creator degli Stati Uniti e collezionisti che saranno in grado di condividere gli NFT su Instagram. Non ci saranno tasse associate al posting o alla condivisione dei collezionabili digitali su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana!

Di sicuro non è strano che il social network si sia infine trovato a supportare la novità, anche se c’è da dire che per il momento si tratta solamente di una fase di testing, e non sappiamo infatti quando il tutto verrà inserito in maniera in definitiva, come anche quali saranno le varie feature presenti e i cambiamenti che verranno apportati in seguito alle prime prove.

Ciò che è certo è che di sicuro Instagram vuole puntare su questo settore, e che di sicuro nel corso del tempo, nel caso in cui i fan recepiscano bene questa possibilità, si avrà modo di inserire sempre più feature legate al mondo dei token digitali che ormai da anni fanno impazzire internet, nonostante un grosso calo, come abbiamo approfondito in questo articolo.