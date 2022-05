Google Pixel 6a: la produzione sarebbe già incominciata

Google Pixel 6a sarebbe ormai vicino, dopo i molteplici rumor che hanno riguardato i nuovi dispositivi del colosso di Mountain View, che potrebbe avere quindi modo di ufficializzare il tutto e di presentare i nuovi articoli nel giro di non troppo tempo. Ancora una volta, non abbiamo a che fare però con informazioni non ufficiali in merito ai nuovi gioiellini che dovrebbero portare avanti quanto incominciato con la serie 6 base grazie al modello principale e al Pro.

A parlare del tutto è stato infatti il noto leaker Mukul Sharma, il quale ha parlato pubblicamente sulla piattaforma di Twitter di come Google abbia ormai incominciato la produzione dei Google Pixel 6a in diversi paesi dell’Asia, con il lancio che sarebbe ormai imminente. Ovviamente non si tratta di una fonte ufficiale, e anzi è bene prendere il tutto con le pinze, ma c’è da dire che si tratta di un utente particolarmente informato e sempre pronto a fornire grosse anticipazioni corrette sul mercato della tecnologia.

[Exclusive] Can confirm that the serial production of the Google Pixel 6a (NFC) has begun in several Asian countries, launch seems imminent.#Google #GooglePixel6a — Mukul Sharma (@stufflistings) May 6, 2022

Ciò non sottolinea in ogni caso quando l’effettiva data di reveal dei nuovi dispositivi potrebbe essere, come anche le specifiche che gli stessi dovrebbero avere modo di presentare, ma si tratta comunque di un buon indizio in vista del presunto lancio di cui si chiacchiera ormai da molteplici mesi. C’è comunque da dire che una data di presentazione particolarmente convincente in realtà c’è già stata fornita da parte della compagnia, che infatti terrà un evento Google I/O nel corso del mese di maggio, come approfondito in questo articolo.

Staremo a vedere se nel corso delle varie presentazioni, approfondendo il mondo dell’hardware, ci sarà spazio anche per poter parlare dei nuovi smartphone Google Pixel 6a, con un’ufficializzazione da parte della compagnia e maggiori approfondimenti relativi ai dispositivi che dovrebbero precedere di qualche mese il debutto della serie 7 dei Pixel.